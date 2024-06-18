Ordulu kadınlardan dut pekmezi tarifi! Aşama aşama anlattılar

18 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:12

Dut meyvesinin kazanlarda saatlerce kaynatılması ve yoğunlaştırılmasıyla hazırlanan dut pekmezi, hem kışlık olarak kullanılıyor hem de fazla olanlar kilogramı 1000 TL'den satılarak aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

AĞAÇTAN KAVANOZA ULAŞMA SÜRESİ 1 GÜN

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bölgede uzun yıllardır devam eden dut pekmezi geleneği birçok vatandaş tarafından sürdürülüyor.

Kendilerine ait bahçelerden topladıkları dutları akşamdan hazırlayarak, sabahın ilk ışıklarıyla kaynatmaya başlayan kadınlar, elde ettikleri pekmezi hem kışın tüketiyor, hem de fazla olanları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

"ALLAH'IN VERDİĞİ BİR NİMET"

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, "Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz." diye konuştu.

Dutları pekmez olana kadar sürekli kaynattıklarını vurgulayan Ulu, odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geldiğini belirtti. Toplaması ve pekmez haline gelmesinin ise 1 günü geçtiğini bildirdi. "Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet" diye konuştu.

KİLOSU 1000 LİRA

Nermin Ulu ise 1 gün öncesinden topladıkları dutları ilk olarak seçtiklerini, sabah namazı ile birlikte kaynatmaya başladıklarını ifade etti. Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor."