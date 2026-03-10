Orhan Kaynak kimdir neden öldü? Trabzonspor'un yardımcı antrenörü hayatını kaybetti

Trabzonspor’da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp yerleşkesinde kalp krizi geçiren Kaynak’a ilk tıbbi müdahale burada gerçekleştirildi. Kaynak daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi’ne nakledildi. Yapılan kalp masajına rağmen Kaynak kurtarılamadı ve vefat etti.

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Orhan Kaynak'ın vefatı sonrası Trabzonspor, bir taziye mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ORHAN KAYNAK KİMDİR?

1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Kaynak, profesyonel futbolculuk döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi önemli kulüplerin formasını giydi.

Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor’da göreve başlamasıyla birlikte teknik kadroya yardımcı antrenör olarak katıldı.

Orhan Kaynak, Trabzonspor formasını futbolcu kimliğiyle 1993-1995 yılları arasında iki sezon boyunca terletmişti.