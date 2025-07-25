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 | Özge Sönmez

Orhan Şen'den 3 il için kritik uyarı! Sinsi afet alarmı: Dışarda 10 dakikadan fazla kalmayın

Tüm yurtta etkisini ciddi anlamda gösteren sıcak hava dalgası nemle birleşince nefes aldırmamaya başladı. Bunaltan sıcaklara karşı uzman isimlerden de peş peşe uyarılar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada 3 il ve çevresini uyardı.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:54

Türkiye'de etkisini gösteren Afrika sıcakları nedeniyle hava sıcaklıkları zirve yaptı. Nem bazı illerde yüzde 99'a ulaşırken, uzman isimlerden de "acil değilse dışarı çıkmayın" uyarıları peş peşe geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen ise , ve çevresinde yaşayan vatandaşları uyardı. Şen İzmir ve Antalya'daki vatandaşlara "dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin" diyerek seslendi.

Orhan Şen'den 3 il için kritik uyarı! Sinsi afet alarmı: Dışarda 10 dakikadan fazla kalmayın

10 DAKİKA KURALINA DİKKAT

Orhan Şen'in paylaşımı şu şekilde:

İzmir çevresi ve Antalya'daki vatandaşlarımıza uyarım:

Bugün, yarın (Cumartesi) gündüz dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyi de erteleyin sabah erken yada akşam 18 den sonra girin. Şapka gözlük

Orhan Şen'den 3 il için kritik uyarı! Sinsi afet alarmı: Dışarda 10 dakikadan fazla kalmayın

ANKARA'DA SİNSİ AFET ALARMI

Ankara ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza uyarımdır:

Açık havadaki işlerinizi bugün yarın(cumartesi) yapın. Pazartesi den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak.

Orhan Şen'den 3 il için kritik uyarı! Sinsi afet alarmı: Dışarda 10 dakikadan fazla kalmayın
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ETİKETLER
#antalya
#sıcak hava
#Hava Durumu
#İzmir
#Sağlık Uyarısı
#Ankara
#Afet Uyarısı
#Yaşam
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