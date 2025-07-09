Orhan Şen'den kritik uyarı! İstanbul'da kırmızı alarm: Bugün dışarı çıkmayın

Meteoroloji, AKOM ve valilikten peş peşe sıcaklık uyarısı geldi. İstanbul'da bugün son dönemlerin en sıcak günü yaşanacak. Hissedilen sıcaklığın 45 derecelere varacağı İstanbul için uzman isimlerden de açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Temmuz ayı kavurucu sıcaklarla geldi. Hava sıcaklıkları yurt genelinde tavan yaptı. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün adeta zirve yapacak. Uyutmayan sıcaklar yurdu esir alırken, İstanbul için de peş peşe uyarılar geldi. Megakentte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseleceği bildirilirken, Prof. Dr. Orhan Şen çok kritik sıcaklık açıklaması yaptı.

"BUGÜN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Şen, "İstanbul'un için sıcaklık bu senenin şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşabilir. Geçen haftaki sıcak hava dalgasında Florya meteoroloji istasyonunda 37.2 C ile rekor kırılmıştı. Bu rekor Şehrin içine egale edilecektir. Özellikle gök delenlerin ve dış yüzü camla kaplı binaların olduğu yerlerde 40 C'yi geçen ve ulaşır. Ama ölçüm istasyonlarında 38-39 C olan yerler olur.

DIŞARI ÇIKMAYIN" ifadelerini kullandı.