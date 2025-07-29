Ormanda yangın çıkması için hazırlanan düzenek 'pes' dedirtti! Valilikten açıklama geldi

Yurt genelinde orman yangınları büyük üzüntü yaşatırken yetkililer teyakkuz halinde. Bilinçli vatandaşlar yolda gördüklerini ihbar ediyor. Sakarya'da çekilen görüntülerde İstanbul'a doğru aracıyla seyreden vatandaş yangın çıkarmak için yola bırakılan kağıt ve cam şişeyi kayda aldı.

Sakarya Valiliği, ihbar neticesinde harekete geçerek yoldaki cam şişe ve kağıt gibi atıkların toplanarak imha edildiğini açıkladı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son dönemde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ormanlık alanlarda bulunan cam şişe, kağıt ve benzeri atıkların yangın riskini artırdığı gerekçesiyle duyarlı vatandaşlarımızın öncülüğünde başlatılan çevre temizliği çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığımızın bilgisi ve denetimi dahilinde yürütülmüş olup söz konusu atıklar toplanarak imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir."

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde seyretmesi beraberinde orman yangınlarını da getirdi. Ülke genelinde alevlerle mücadele sürerken, birçok kentte yeşil vatan hainleri, sabotaj düzenlemeyi sürdürüyor. Emniyet güçleri göz açtırmasa da, vatandaşların desteği işleri kolaylaştırıyor. O görüntülerden biri de Sakarya'dan geldi. Kentin Taraklı ilçesinden İstanbul'a seyreden vatandaş, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Yol kenarına belli aralıklarla dizilmiş cam şişeleri ve altlarına yerleştirilmiş kağıtları cep telefonuyla görüntüledi. O anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü, "Yazıklar olsun ya, bu vatan hepimizin" diye serzenişte bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video, sabotaj ihtimaline karşı kamuoyunda endişelere neden oldu.

https://x.com/SakaryaValiligi/status/1950217142088982554