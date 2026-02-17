Oruç fidyesi nasıl hesaplanır kimlere verilir? Oruç tutamayanlar için 1 aylık fidye ücreti

Kategoriler
On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk sahuruna, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat'ta bağlayan gece kalkılacak ve o günün akşamına ilk iftar yapılacak. Oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlar ise 30 gün oruç tutmayanın ödeyeceği fidye miktarını araştırmaya başladı. Orucunu kasten bozduktan sonra, aynı gün bayılana veya oruç tutamayacak kadar hastalanan kişiye kefaret gerekmez. Ciddi bir tehdit nedeniyle orucu bozdurulan kimseye yine kefaret gerekmez. Susuzluktan hasta olacak veya ölebilecek durumda olan kimse de orucunu bozup, kaza edebilir bu durumda da kefaret gerekmez. Daha imsak vaktine vakit olduğunu düşünerek veya güneş battı diye yiyip içenin orucu bozulur, ancak kefaret gerekmez.
İslam âlimleri, geceden niyetli orucunu bir mazeretsiz kasten bozan kimsenin kefaret olarak peş peşe 60 gün oruç tutmasını ya da oruç da tutamazsa 60 fakiri doyurmasını bildirmişlerdir. Kaza oruçlarını kefaretten önce tutabilir. Sadece kefarete sebep olan orucun kefaretini halletmeden, kazası yapılmaz. Çok yaşlı olup oruç tutamayan bir kimse zengin ise, her günün orucu için fidye verir. Fakir olan kişi fidye vermez, dua eder. Ramazan günü orucu bozup kefaret gerektiren nedenler ise şöyle sıralanabilir:
Oruç fidyesi olarak, her gün için bir fıtra miktarınca un, hurma veya üzüm verilir. Mesela 30 gün oruç fidyesi için 53 kg un veya 105 kg hurma veya üzüm verilmesi kâfidir. Yahut bu kadar miktarda unun kıymeti kadar altın veya gümüş para, tutulamayan 30 gün orucun fidyesi olarak, bir veya birkaç fakire, Ramazan’ın başında veya sonunda verilmelidir. Fakir kişi, aldığı fidyeyi kendisi kullanabileceği gibi, başka birine de verebilir. Fidye verdikten sonraki süreçte oruç tutabilecek hâle gelen kimse, tutamadığı oruçlarını kaza etmelidir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca 2026 yılı fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi. 30 gün boyunca oruç tutamayacak olan kişilerin ise toplamda 7 bin 200 TL ödemeleri gerekmektedir.
İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak ilk İftar ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak. Bu yıl Ramazan ayı toplamda 29 gün sürecek. 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Ayrıca 2026 yılında Kadir Gecesi, 15 Mart 2026 Pazar’ı 16 Mart Pazartesi’ye bağlayan geceye denk gelecek. Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle; Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe, Bayram 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma, Bayram 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi, Bayram 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar.