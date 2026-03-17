Yaşam
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu?

Oruçlu iken gusletmenin orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Peki, oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu? İşte detaylar...

Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu?
GİRİŞ:
17.03.2026
13:59
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
14:08

Oruçlu iken gusletmenin orucu bozup bozmadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İlahiyatçı Osman Ünlü, hasta ziyaretinde çiçek götürmenin dini hükmünü ve oruçluyken gusül abdesti almanın orucu bozup bozmayacağını açıkladı. Peki, oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu? İşte oruçlu iken gusletmenin orucu bozup bozmadığına dair detaylar...

HASTA ZİYARETİNE ÇİÇEK GÖTÜRMEK DİNEN DOĞRU MU?

İlahiyatçı Osman Ünlü, hasta ziyaretinde çiçek götürmenin dini hükmünü ve oruçluyken gusül abdesti almanın orucu bozup bozmayacağını açıkladı.

İlahiyatçı Osman Ünlü, katıldığı canlı yayında izleyicilerden gelen iki önemli soruya yanıt verdi. Özellikle hasta ziyaretlerinde çiçek götürmenin 'Hristiyan adeti' olup olmadığına dair tartışmalara açıklık getiren Ünlü, bu eylemin İslam dinine göre bir sakıncası olmadığını belirtti.

Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu?

Ünlü, gayrimüslimlerin dini bir ritüel olarak değil, sadece bir gelenek olarak uyguladıkları davranışları yapmanın İslam'da bir mahsuru olmadığını ifade etti. Çiçek hediye etmenin İslam geleneğinde de yeri olduğunu vurgulayan Ünlü, "Hadis-i şerifte, kime güzel kokulu çiçek ikram edilirse reddetmesin buyuruluyor. Dolayısıyla gayrimüslimlerin adet olarak yaptığı şeyleri kullanmakta dinimiz herhangi bir mahsur görmemiştir" dedi.

ORUÇLU İKEN GUSLETMEK ORUCU BOZAR MI?

Programda yanıtlanan bir diğer konu ise oruçluyken gusül abdesti almanın orucu bozup bozmayacağı oldu. Gusletmenin tek başına orucu bozmadığını belirten Osman Ünlü, ancak dikkat edilmesi gereken kritik noktalar olduğunu hatırlattı.

Oruçlu iken gusletmek orucu bozar mı? Hasta ziyaretine çiçek götürmek dinen doğru mu?

Ünlü, "Gusletmekle oruç bozulmaz. Ancak ağızdan veya burundan içeri su kaçarsa oruç bozulur. Ayrıca sıcak su havuzu veya küvet gibi ortamlarda vücut gevşediğinde, avret bölgesine su girmesi durumunda da oruç bozulabilir. Bu tür durumlar yaşanmadığı sürece yıkanmak oruca zarar vermez" ifadelerini kullandı.

