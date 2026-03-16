Oscar kazananlar listesi! 2026! En iyi film, en iyi oyuncu, en iyi yönetmen ödülü sahibini buldu

En iyi film, en iyi oyuncu, en iyi yönetmen Oscar Ödülünü kim aldı sorularının cevapları törenin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Dolby Theatre'de gerçekleştirildi. Sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O'Brien'in üstlendiği 98. Akademi Ödül Töreni'nde en iyi film, en iyi oyuncu ve en iyi yönetmen ödülleri sahiplerini buldu. Vatandaşlar tarafından 2026 Oscar kazananların listesi ise merak ediliyor.

OSCAR KAZANANLAR LİSTESİ 2026

98. Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülünü 13 dalda aday gösterilen "One Battle After Another" kazandı. En iyi yönetmen ödülünü de filmin yönetmeni Paul Tomas Anderson aldı. Filmin oyuncusu Sean Penn ise en iyi yardımcı yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 16 dalda aday gösterilen ve Oscar'ın bir diğer iddialı yapımı olan "Sinners" filminin senaristi ve yönetmeni Ryan Coogler, en iyi özgün senaryo ödülünü, başrol oyuncusu Michael B. Jordan da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

2026 Oscar Ödülleri'nin kazananların tamamı şöyle:

En İyi Film: "One Battle After Another"

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley - "Hamnet"

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan -"Sinners"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan - "Weapons"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn - "One Battle After Another"

En İyi Özgün Senaryo: Ryan Coogler - "Sinners"

En İyi Özgün Şarkı: "Golden" - "KPop Demon Hunters"

En İyi Sinematografi: "Sinners"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: Fire and Ash"

En İyi Animasyon: "KPop Demon Hunters"

Yabancı Dilde En İyi Film: "Sentimental Value"