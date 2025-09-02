Osmaniye'de feci kaza! Cip ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Osmaniye'de gece saatlerinde cip ile kamyonetin çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düziçi ilçesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait kamyonet, İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi’nde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan 2'si Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.