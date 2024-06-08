Osmanlı yöntemiyle kurbanlıklardan korunuyorlar! Acemi kasapların korkulu rüyasına ilginç çözüm

08 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:33

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dünyaca ünlü Bursa bıçaklarına talep arttı. Kalitesiyle ünlenen Bursa bıçaklarının yanı sıra kesilmelere karşı çelik eldivenler de raflarda yerini aldı.

Kurban Bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, Bursa'da satışa sunulan çelik eldiven yaralanmaların önüne geçecek. Kurbanı keserken yanlışlıkla ellerini kesen vatandaşlar için satışa sunulan çelik eldiven büyük ilgi görüyor.

Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor.

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Bursa bıçaklarının kalitesi nedeniyle satışlarda ciddi bir artış olduğunu belirten bıçak ustası Aziz Şen, “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle müşterilerimiz bıçaklarını getirmeye başladı.

Bu yıl bıçaklar biraz erken geldi, son zamanlara bırakmadılar. Bununla birlikte yeni bıçak alımında bir artış var. Bursa bıçaklarının kalitesini bilmeyen yok.

Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle memleketlerine gidecek müşterilerimiz bıçaklarını temin ediyor. Bu yıl güncel olarak bıçak bileme ücreti 25 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor.

Genelde bıçak biletme yerine yeni bıçak alınıyor. Kasaplar az çok bıçakların kalitesinden anlıyor. Ben bıçakların bilinen markalardan temin edilmesini öneriyorum.

Sonuçta Kurban Bayramı'nda sıkça yaralanma vakaları oluyor. Kesmeyen bıçakta sıkıntı yaşanıyor. Bundan dolayı bıçaklarını elden geçirmelerini, önlemlerini almalarını hatta koruyucu eldiven kullanmalarını öneriyorum.

Zaten işini bilen kasap son güne bırakmıyor, bayram öncesi hazırlığını tamamlıyor” şeklinde konuştu.

EL KESİLMELERİNİN TAMAMEN ÖNÜNE GEÇİYOR

Acemi kasapların korkulu rüyası haline gelen el kesilmelerine karşı çelik eldivenlerin kesin çözüm olduğunu ifade eden bıçakçı Mehmet Pirge, “Eldiven ciddi yaralanmaların önüne geçer.

Çelik eldiven el kesilmesinin tamamen önüne geçer. Biraz pahalıdır ama tam güvence verir. Bir de koruyucu eldiven var, bu ise yüksek koruma sağlar ama kesilmenin tamamen önüne geçemez.

Koruyucu eldivenin fiyatı daha uygundur. Profesyonel kullanıcıların hepsi çelik eldiveni mutlaka kullanır” dedi.