Osmanlı'dan bile eski Menengiç ağacı 800 yıldır ayakta! Halk tescillenmesini istiyor

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Onar Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı Devleti'nden öncesine uzanan yaklaşık 800 yıllık Menengiç ağacı, hem tarihi hem de doğal değeriyle dikkat çekiyor. "Ant ağaç" olarak bilinen ağaç, bölge turizmine katkı sağlıyor. Tescillenmesi için çalışmalar başlatılmış durumda.

AĞACIN KORUNMASINI İSTİYORLAR

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, ağacın korunması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Tanrıvermiş, "Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde ağacın büyük oranda işlevini yitirdiği tespit edildi. Ancak bu ağaç sadece bir bitki değil, aynı zamanda geçmişimizin tanığı. Bu nedenle ‘ant ağaç' olarak tescillenmesini istiyoruz" diye konuştu.