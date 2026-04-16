2026 EKPSS çerçevesinde sınava katılacak adaylar açısından takvim kesinleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan resmî programa göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-2026), 19 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Yurt genelinde gerçekleştirilecek sınav, kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen engelli adaylar için önem arz ediyor.

HABERİN ÖZETİ ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi alma ekranı! EKPSS saat kaçta ne zaman? 2026 EKPSS'nin takviminin kesinleştiği ve sınavın 19 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacağı duyuruldu. 2026 EKPSS 19 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacaktır. Sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilebilir. 2026 EKPSS oturumu saat 10.15'te başlayacaktır. Adayların sınav binalarına kabulü saat 10.00 itibarıyla sona erecektir. EKPSS, kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen engelli adaylar için önemlidir.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?

2026 EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla erişime sunuldu. Adaylar, sınava katılacakları okul, salon ve sıra numarası bilgilerine sistem üzerinden ulaşabiliyor. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Ana sayfada bulunan “Başvurularım / İşlemler” sekmesini seçin. 2026 EKPSS bölümüne girin. “Sınava Giriş Belgesi Görüntüle” butonuna tıklayın.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurumlarına personel temininde kullanılan merkezi sınavlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen EKPSS, adayların öğrenim düzeyi ve engel gruplarına göre hazırlanan özel içeriklerle uygulanmaktadır. Sınav sonuçları, ilerleyen dönemde yapılacak merkezi yerleştirmelerde esas alınacaktır. ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre 2026 EKPSS oturumu saat 10.15’te başlayacaktır. Adayların sınav binalarına kabulü ise saat 10.00 itibarıyla sona erecektir. Bu nedenle sınav merkezine erken ulaşmak, muhtemel yoğunlukları önlemek bakımından önemlidir.