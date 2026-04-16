Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi alma ekranı! EKPSS saat kaçta ne zaman?

EKPSS ne zaman gerçekleştirilecek? Saat ve giriş belgesi ayrıntısı 2026 EKPSS için geri sayım tamamlanmak üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan Pazar günü yapılacak. Kamu kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar, sınavın başlama saati ve EKPSS giriş belgesi temin ekranına yoğunlaştı. İşte 2026 EKPSS tarihleri, saat detayı ve belge sorgulama aşamaları.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 20:56

2026 çerçevesinde sınava katılacak adaylar açısından takvim kesinleşti. tarafından yayımlanan resmî programa göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-2026), 19 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak. Yurt genelinde gerçekleştirilecek sınav, kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen engelli adaylar için önem arz ediyor.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?

2026 EKPSS , ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla erişime sunuldu. Adaylar, sınava katılacakları okul, salon ve sıra numarası bilgilerine sistem üzerinden ulaşabiliyor. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Ana sayfada bulunan “Başvurularım / İşlemler” sekmesini seçin. 2026 EKPSS bölümüne girin. “Sınava Giriş Belgesi Görüntüle” butonuna tıklayın.

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurumlarına personel temininde kullanılan merkezi sınavlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İki yılda bir düzenlenen EKPSS, adayların öğrenim düzeyi ve engel gruplarına göre hazırlanan özel içeriklerle uygulanmaktadır. Sınav sonuçları, ilerleyen dönemde yapılacak merkezi yerleştirmelerde esas alınacaktır. ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre 2026 EKPSS oturumu saat 10.15’te başlayacaktır. Adayların sınav binalarına kabulü ise saat 10.00 itibarıyla sona erecektir. Bu nedenle sınav merkezine erken ulaşmak, muhtemel yoğunlukları önlemek bakımından önemlidir.

