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Editor
 | Selahattin Demirel

Otel çalışanı evinde yaşamına son verdi: Kurduğu ölüm düzeneği ortaya çıktı

Antalya'da otelde çalışan ve mesai arkadaşlarının bir süredir ulaşamadığı 32 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu. Haber alınamayan adamın feci bir yöntemle intihar ettiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 18:30

ilçesi Sütçüler Mahallesi 6539 sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otelde çalışan Rıdvan Kuru’nun (32) bir süredir işe gelmemesi ve yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine arkadaşları iş başvurusu sırasında verdiği iletişim numarasından arkadaşına ulaştı.

Otel çalışanı evinde yaşamına son verdi: Kurduğu ölüm düzeneği ortaya çıktı

Otel çalışanlarının bilgi vermesi üzerine Rıdvan Kuru’nun Sütçüler Mahallesi’nde kaldığı ikamete gelen arkadaşı yedek anahtarla kapıyı açtığı anda içerden ağır bir kokunun geldiğini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Kuru’nun arkadaşının ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MUTFAKTA CANINA KIYMIŞ

Ağır bir kokunun hakim olduğu müstakil eve giren ekipler mutfakta Rıdvan Kuru’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve inceleme ekibi sevk edildi.

Otel çalışanı evinde yaşamına son verdi: Kurduğu ölüm düzeneği ortaya çıktı

Ekipler yaptıkları incelemede müstakil ikametin mutfak kısmında Rıdvan Kuru’nun başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle gelen hortumu sokarak hayatına son verdiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Kuru’nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#antalya
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