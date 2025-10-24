Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Otelin asansör boşluğuna düşen turistin cesedi 3 gün sonra bulundu

Alanya'da birkaç gündür görmedikleri müşterilerinin durumundan şüphe edince durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü tespit edildi. İşte ilginç olayın detayları...

Otelin asansör boşluğuna düşen turistin cesedi 3 gün sonra bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 16:19

’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Avusturyalı turist V.S. (80), kaldığı otelde asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Otelin asansör boşluğuna düşen turistin cesedi 3 gün sonra bulundu


Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’ya tatile gelen V.S., dördüncü kattan aşağı inmek isterken henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Otel personeli birkaç gündür V.S.’yi göremeyince durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü tespit edildi.

Otelin asansör boşluğuna düşen turistin cesedi 3 gün sonra bulundu


İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan V.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına alınarak Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

