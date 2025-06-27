Otobüste emekli hakim taciz etti iddiası! Görüntüler sonrası yakalandı

Adana'da özel halk otobüsünde 75 yaşındaki emekli hakimin bir kadının görüntülerini çektiği iddiası sonrası tartışma koptu. A.M.A isimli emekli hakime bir kişi 'Neden kadının bacaklarını çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi. 44 yaşındaki G.T kendisinin fotoğraflarını çektiğini fark etmesiyle diğer yolcular da tartışmaya dahil oldu.

ŞOFÖR KAPILARI KİLİTLEDİ

Otobüs şoförü ise bunun üzerine aracın kapılarını kilitleyip Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne gidip durumu polislere bildirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emekli hakim gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.