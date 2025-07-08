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 | Onur Kaya

Otomobil kamyonla çarpıştı! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Uşak'ta otomobil ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan baba ile kızı hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 06:02

'ta meydana gelen yürekleri dağladı. Baba ile kızının yolculuğu ölümle sonlandı.

KAFA KAFAYA FACİA

Kahreden kaza Ulubey-Uşak karayolu Bölme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ulubey ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Sultan Erduru (46) idaresindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.T.M. (31) yönetimindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobil kamyonla çarpıştı! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrulurken, kamyon ise evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.

Otomobil kamyonla çarpıştı! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobil kamyonla çarpıştı! Baba ve kızı hayatını kaybetti

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sultan Erduru'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, babası Haydar Yürük (72) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürük de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil kamyonla çarpıştı! Baba ve kızı hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Erduru'nun cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#uşak
#ölüm
#Baba Ve Kız
#Yaşam
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