Otomobil kullandı, kask takmadığı için ceza yedi! O günden beri kasksız dolaşmıyor

Adana'da otomobiliyle işe giden Emin Mığı isimli vatandaş gelen trafik cezasıyla şoke oldu. Kask takmadığı için 993 lira para cezası uygulanan sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olayın aslı ortaya çıksa da Mığı, "Burası Adana, hava çok sıcak ama bundan sonra arabayla da kask takacağım" ifadelerini kullandı.

Adana'da yaşanan olay şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline binen Emin Mığı eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Kask takmadığı için 993 lira trafik cezası uygulandığını gören Mığı olaya anlam veremedi. Otomobil kullanırken kask kullanmadığı için ceza yiyen genç adam tutarı ödeyerek itirazda bulundu.

"KASK CEZASI OTOMOBİLE GELDİ"

49 yaşındaki muhasebeci Emin Mığı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"İşyerime geldim, tebligat geldiğini gördüm. 993 TL ceza kesilmiş. İçeriğini açtığımda motosiklet üzerinde kask takmamaktan dolayı yazılmış bir ceza olduğunu fark ettim. Halbuki o gün motosiklet kullanmadım. Zaten otomobilimle evime gitmiştim. Ceza makbuzunda da arabamın plakası yer alıyordu."

"ARACIMLA KASK TAKMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Emin Mığı, hatalı cezayı ödediğini ve ardından itirazda bulunduğunu belirtti:

"Bir karışıklık olduğu belliydi ama cezayı ödedim. Sonra itiraz ettim. İlgili kişiler bana ulaştı, aslında plakasıyla oynanmış bir motosikletin cezasının benim aracıma yazıldığını söylediler. Yani ceza yanlışlıkla bana kesilmiş. Aracın otomobil olduğu açıkça yazıyor ama yine de kask cezası geliyor. Burası Adana, hava çok sıcak ama bundan sonra arabayla da kask takacağım. Kasksız çıkmam artık!"