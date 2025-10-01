Otomobil yolcu otobüsüne ok gibi saplandı! Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Adıyaman Kahta karayolunda Yakup Gültekin idaresindeki araç kontrolden çıkarak önce Selahattin S. idaresindeki otobüse çarptı ardından şarampole yuvarlandı.
Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan eşi Esmanur Gültekin (24) ve çocukları Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralanmıştı.
Yaşanan feci kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafa kafaya çarpışan otobüs ve otomobilin şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.