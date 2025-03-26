Otomobile asit döktü, rahatlığı pes dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. C.A. isimli kişinin park halindeki bir otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Aracının halini gören C.A. soluğu jandarmada aldı. JASAT ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu otomobile asit döken S.T. ile azmettiren K.Ö. isimli şahıslar yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra Alanya Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan asitli saldırının görüntüleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.