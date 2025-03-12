Otomobilin yanında 13 mermi kovanıyla ölü bulunmuştu! Genç kadın TikTok fenomeni çıktı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yol kenarındaki aracın yanında kanlar içinde bulunan talihsiz kadının Tiktok fenomeni olduğu, ortaya çıktı. Genç kadının ölmeden saatler öncesinde paylaşım yaptığı öğrenildi.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli, yol kenarında park edilmiş bir aracın yanında kanlar içinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Menteşeli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi.
Menteşeli’nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri ile uğraştığı, ayrıca Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni aldığı, son paylaşımını ise ölmeden saatler önce yaptığı öğrenildi.