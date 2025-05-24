Otopark çilesi yaşayan İstanbullulara iyi haber! İSPARK'lar yeniden açılıyor

Yangın ve deprem güvenliği gerekçesiyle 28 Nisan’da geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. İBB ve İstanbul Valiliği’nin koordinasyonuyla yapılan incelemeler sonucu otoparkların açılışı yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait otoparklarda yangın ve deprem güvenliği kapsamında yürütülen inceleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları, yapılan teknik değerlendirme ve güvenlik önlemleri sonrası yeniden açılıyor.
İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili belediye birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tüm otoparklarda gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Yangın riskine karşı sistem güncellemeleri yapılırken, deprem dayanıklılığına ilişkin ilave önlemler de planlandı.
Valilik tarafından 21 Mayıs 2025’te gönderilen yazı doğrultusunda, İSPARK otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan, otoparklarda ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalarla güvenlik standartlarının daha da artırılması hedefleniyor.
Yeniden açılan otoparklar şöyle:
-Pendik katlı
-Kadıköy Yeni Salı pazarı PD Katlı otoparkı
-Ümraniye Okan Sokak Zemin altı otoparkı
-Ümraniye katlı otoparkı
Ümraniye Haldun Alagaş
Kağıthane Harmantepe Zemin altı otoparkı
Hamidiye Mahallesi katlı otoparkı
Levent Metro yer altı otoparkı
Seyrantepe katlı (Arena karşısı)
Hacı Osman metro yer altı otoparkı
Balmumcu katlı
Alibeyköy Yeşiltepe Zemin altı otoparkı
Maçka katlı otoparkı
Şişli zemin altı otoparkı
Fatih katlı otoparkı
Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Altıntepsi zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Yenidoğan zemin altı otoparkı
Bayrampaşa Arda Turan Spor Kompleksi
Bağcılar Demirkapı Zemin altı otopark
Halkalı Mahallesi zemin altı otopark
Bayrampaşa Muratpaşa yer altı otoparkı
Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı otoparkı
Bahçelievler Siyavuşpaşa yer altı otoparkı
Arnavutköy zemin altı otoparkı
Sultangazi zemin altı otoparkı
Zeytinburnu Mevlana yer altı otoparkı
Bağcılar Kent Meydanı PD zemin altı otoparkı
Ataköy Metro Durağı yanı
Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi katlı
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı zemin altı otoparkı
Merter Metro zemin altı otoparkı
Merter Katlı otoparkı