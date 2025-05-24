Otopark çilesi yaşayan İstanbullulara iyi haber! İSPARK'lar yeniden açılıyor

Yangın ve deprem güvenliği gerekçesiyle 28 Nisan’da geçici olarak kapatılan İSPARK otoparklarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. İBB ve İstanbul Valiliği’nin koordinasyonuyla yapılan incelemeler sonucu otoparkların açılışı yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait otoparklarda yangın ve deprem güvenliği kapsamında yürütülen inceleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. 28 Nisan 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları, yapılan teknik değerlendirme ve güvenlik önlemleri sonrası yeniden açılıyor.

İstanbul Valiliği, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili belediye birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, tüm otoparklarda gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Yangın riskine karşı sistem güncellemeleri yapılırken, deprem dayanıklılığına ilişkin ilave önlemler de planlandı.

Valilik tarafından 21 Mayıs 2025’te gönderilen yazı doğrultusunda, İSPARK otoparkları 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan, otoparklarda ilerleyen dönemde yapılacak ek çalışmalarla güvenlik standartlarının daha da artırılması hedefleniyor.

Yeniden açılan otoparklar şöyle:

-Pendik katlı

-Kadıköy Yeni Salı pazarı PD Katlı otoparkı

-Ümraniye Okan Sokak Zemin altı otoparkı

-Ümraniye katlı otoparkı

Ümraniye Haldun Alagaş

Kağıthane Harmantepe Zemin altı otoparkı

Hamidiye Mahallesi katlı otoparkı

Levent Metro yer altı otoparkı

Seyrantepe katlı (Arena karşısı)

Hacı Osman metro yer altı otoparkı

Balmumcu katlı

Alibeyköy Yeşiltepe Zemin altı otoparkı

Maçka katlı otoparkı

Şişli zemin altı otoparkı

Fatih katlı otoparkı

Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı

Bayrampaşa Altıntepsi zemin altı otoparkı

Bayrampaşa Yenidoğan zemin altı otoparkı

Bayrampaşa Arda Turan Spor Kompleksi

Bağcılar Demirkapı Zemin altı otopark

Halkalı Mahallesi zemin altı otopark

Bayrampaşa Muratpaşa yer altı otoparkı

Zeytinburnu Şehit Volkan Duysak katlı otoparkı

Bahçelievler Siyavuşpaşa yer altı otoparkı

Arnavutköy zemin altı otoparkı

Sultangazi zemin altı otoparkı

Zeytinburnu Mevlana yer altı otoparkı

Bağcılar Kent Meydanı PD zemin altı otoparkı

Ataköy Metro Durağı yanı

Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi katlı

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı zemin altı otoparkı

Merter Metro zemin altı otoparkı

Merter Katlı otoparkı