Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkii Tekirdağ istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

4 ÖLÜ, 26 YARALI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.