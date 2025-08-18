Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarpıp devrildi. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü gözaltına alındı. İşte o görüntüler...

Sancaktepe Paşaköy mevkii istikametinde sabah saat 06.15 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 ÖLÜ, 26 YARALI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.

Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Yolcu otobüsünün kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şoförü de gözaltına alındı.

Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TGRT Haber
