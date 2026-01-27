Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

Otoyol giriş-çıkışlarındaki gişe sistemleri Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda yaşanan feci kazalar nedeniyle yeniden tartışmaya açıldı. Pek çok araç sürücüsü otoyollarda yüksek hızla seyrederken, bir anda karşısına çıkan blok ve bariyerleri çok geç fark ediyor. Bu ise ölümle sonuçlanan kazalara kapı açıyor.

Gişelerin yapısı ve sürücü hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, otoyollarda dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti. Altınöz, "Otoyollarda en önemli üç konu vardır. Birincisi yüksek hız, ikincisi yakın takip, üçüncüsü panik fren. Bunlara çok dikkat etmek lazım çünkü bu üçü bir araya geldiğinde kazanın şiddeti katlanarak artar" ifadelerini kullandı.

"TAKİP MESAFESİ YAKLAŞIK 90 METRE OLMALI”

Takip mesafesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Altınöz, "Otoyolda takip mesafesi en az 3 saniye olmalı. Bu da yaklaşık 90 metreye karşılık gelir. Eğer hava yağmurluysa bu süre 5 saniyeye, yani yaklaşık 150 metreye çıkarılmalı. Gece saatlerinde ise görüş kısıtlılığı nedeniyle bu mesafe daha da fazla olmalıdır" dedi.

“YOL KENARINDA ÇOK SAYIDA ARAÇ DURMUŞSA RİSK OLUŞTURUR”

Aşır Altınöz, otoyol kenarında durmanın da son derece tehlikeli olduğunu hatırlatarak "Eğer yol kenarında çok sayıda araç durmuşsa bu durum çok daha büyük bir risk oluşturur. Lastik patlaması, arıza ya da herhangi bir tehlike durumunda araç mutlaka acil şeride alınmalı, otoyol jandarmasına haber verilmeli ve araç terk edilmelidir. Araç yanında beklemek ya da lastik değiştirmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Çünkü yol hipnozuna girmiş bir sürücünün çarpma riski vardır" diye konuştu.

“EKSTRA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR”

Yüksek hızla seyredilen bu yollarda karşımıza çıkan gişelerin, panik fren ve dikkatsizlikle birleştiğinde ölümcül sonuçlar doğurduğunu kaydeden Altınöz, şöyle konuştu:

"Otoyollarda giriş ve çıkışlarda hızlanma şeritleri vardır. Buralar birer kavşak niteliğindedir. Bu yüzden ekstra dikkatli olunması gerekir. Ayrıca gişeler de çok önemli noktalardır. Gişelere yaklaşırken mutlaka gazdan ayağınızı çekmelisiniz. Gişelerdeki hız sınırı genellikle 30 kilometredir ama maalesef buna çoğu sürücü uymuyor. Yakın zamanda Silivri'de bir kaza yaşadık, iki vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Tabii herkes bir otoyol profesyoneli değil. Otoyola ilk defa araç kullanan insanlar olabilir, bunlara dikkat etmek lazım." dedi.

“SERBEST GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI DAHA GÜVENLİ OLACAKTIR”



Gişelerin yapısına da değinen Altınöz, otoyol giriş-çıkışlarındaki bariyerli ve beton bloklu sistemlerin riskine işaret ederek, "Otoyol gişelerinin kaldırılmasıyla ilgili farklı fikirler var. Bana göre en azından bir tane nakit gişesi kalabilir. Çünkü hiç otoyola girmemiş, sistemi bilmeyen insanlar olabilir. Ancak teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Altınöz, otoyollarda yapılacak küçük bir ihmalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek, tüm sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini sözlerine ekledi.