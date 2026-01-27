Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

Son dönemlerde Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu üzerinde yer alan gişe noktalarında yaşanan kazalarda pek çok vatandaş hayatını kaybetti veya yaralandı. Bazı kazalarda araçlar hurdaya dönerken, bu üzücü durum otoyol güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacağına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 11:51

Otoyol giriş-çıkışlarındaki gişe sistemleri Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda yaşanan feci kazalar nedeniyle yeniden tartışmaya açıldı. Pek çok araç sürücüsü otoyollarda yüksek hızla seyrederken, bir anda karşısına çıkan blok ve bariyerleri çok geç fark ediyor. Bu ise ölümle sonuçlanan kazalara kapı açıyor.

Gişelerin yapısı ve sürücü hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, otoyollarda dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti. Altınöz, "Otoyollarda en önemli üç konu vardır. Birincisi yüksek hız, ikincisi yakın takip, üçüncüsü panik fren. Bunlara çok dikkat etmek lazım çünkü bu üçü bir araya geldiğinde kazanın şiddeti katlanarak artar" ifadelerini kullandı.

Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

"TAKİP MESAFESİ YAKLAŞIK 90 METRE OLMALI”

Takip mesafesinin hayati önem taşıdığının altını çizen Altınöz, "Otoyolda takip mesafesi en az 3 saniye olmalı. Bu da yaklaşık 90 metreye karşılık gelir. Eğer hava yağmurluysa bu süre 5 saniyeye, yani yaklaşık 150 metreye çıkarılmalı. Gece saatlerinde ise görüş kısıtlılığı nedeniyle bu mesafe daha da fazla olmalıdır" dedi.

Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

“YOL KENARINDA ÇOK SAYIDA ARAÇ DURMUŞSA RİSK OLUŞTURUR”

Aşır Altınöz, otoyol kenarında durmanın da son derece tehlikeli olduğunu hatırlatarak "Eğer yol kenarında çok sayıda araç durmuşsa bu durum çok daha büyük bir risk oluşturur. Lastik patlaması, arıza ya da herhangi bir tehlike durumunda araç mutlaka acil şeride alınmalı, otoyol jandarmasına haber verilmeli ve araç terk edilmelidir. Araç yanında beklemek ya da lastik değiştirmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Çünkü yol hipnozuna girmiş bir sürücünün çarpma riski vardır" diye konuştu.

Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

“EKSTRA DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİR”

Yüksek hızla seyredilen bu yollarda karşımıza çıkan gişelerin, panik fren ve dikkatsizlikle birleştiğinde ölümcül sonuçlar doğurduğunu kaydeden Altınöz, şöyle konuştu:
"Otoyollarda giriş ve çıkışlarda hızlanma şeritleri vardır. Buralar birer kavşak niteliğindedir. Bu yüzden ekstra dikkatli olunması gerekir. Ayrıca gişeler de çok önemli noktalardır. Gişelere yaklaşırken mutlaka gazdan ayağınızı çekmelisiniz. Gişelerdeki hız sınırı genellikle 30 kilometredir ama maalesef buna çoğu sürücü uymuyor. Yakın zamanda Silivri'de bir kaza yaşadık, iki vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Tabii herkes bir otoyol profesyoneli değil. Otoyola ilk defa araç kullanan insanlar olabilir, bunlara dikkat etmek lazım." dedi.

Otoyollarda görünmez tehlike: Beton bloklar sürücülerin kabusu oldu

“SERBEST GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI DAHA GÜVENLİ OLACAKTIR”

Gişelerin yapısına da değinen Altınöz, otoyol giriş-çıkışlarındaki bariyerli ve beton bloklu sistemlerin riskine işaret ederek, "Otoyol gişelerinin kaldırılmasıyla ilgili farklı fikirler var. Bana göre en azından bir tane nakit gişesi kalabilir. Çünkü hiç otoyola girmemiş, sistemi bilmeyen insanlar olabilir. Ancak teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı.
Son olarak Altınöz, otoyollarda yapılacak küçük bir ihmalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek, tüm sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.