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 | Özge Sönmez

Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları kan dondurdu: 'Yardım istemesin diye...'

Oyuncu Sevil Akdağ, çocukluk arkadaşı Elif Kırav’ı defalarca bıçaklayarak katletti. Olay yerine ilk gidenlerden olan teyze yaşadığı dehşeti anlattı. Her yerin kan gölüne döndüğünü söyleyen teyze Zehra Alaçam korkunç detayı paylaştı.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 08:40

Sosyal medya fenomeni Elif Kırav, oyuncu Sevil Akdağ tarafından 52 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Vahşetin ardından hızla evden ayrılan Akdağ, komşuların ihbarı sonrası kısa süre sonra yakalandı. Genç oyuncu ifadesinde "Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları kan dondurdu: 'Yardım istemesin diye...'

"GÖRÜNCE KAFAYI YEDİK"

Cinayetin işlendiği eve ilk girenler ise Kırav’ın annesi ve teyzeyi oldu. Gördükleri karşısında kanı donan teyze Zehra Alaçam, gördüğü vahşeti anlattı. Her yerin kan olduğunu söyleyen acılı teyze, "İlk biz gittik, ilk biz gördük… Kafayı yedik. Elif salonda yüzüstü yatıyordu, yavrum çok feryat etmiş. Her yere kan sıçramış. Yataklar altüst olmuş. Çok savaşmışlar. " dedi.

Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları kan dondurdu: 'Yardım istemesin diye...'

YARDIM İSTEMESİN DİYE TELEFONUNU SAKLAMIŞ

Öte yandan teyze "Kapının önüne kuş kafesini koymuş. Telefonunu da oraya koymuş" diyerek Kırav'ın yardım çağırmasını engellediğini anlattı.

Oyuncu Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 53 bıçak darbesiyle katletti! Vahşetin detayları kan dondurdu: 'Yardım istemesin diye...'

53 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Elif Kırav’ın ablası Müzeyyen Malat, “Bir mekâna gitmişler ilk önce. Bu kız alkol almış. Daha sonra tuvalete gittikten sonra farklı bir şekilde gelmiş. Kardeşim bir şey kullandığını anlamış. Kardeşimi defalarca aramış, kardeşim açmamış. Çünkü kardeşim madde kullanımını istemiyor. Kardeşimi her yerinden bıçaklayıp telefonunu dış kapıya koymuş ki onu bulamasın, kimseye haber veremesin diye. Biz 30 yarası var zannediyorduk. 53 yerinden deşmiş. Kaşını bile bıçaklamış. Bu bir insan olamaz. Bu bir şeytan” sözleriyle yaşananları anlattı.

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