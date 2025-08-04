Özel hastanede muayeneye 17 bin TL ödedi! Peşini bırakmadı, parasını geri aldı

İstanbul'da muayene için özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler için yaklaşık 17 bin TL ödeme yaptı. Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ya başvurdu ancak olumsuz cevap aldı.

SGK'DAN İSTEDİĞİ CEVABI ALAMAYINCA KDK'YA GİTTİ

Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi. Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

'DOSTANE ÇÖZÜM' KAPSAMINDA İADE

KDK'nın ücret iadesinin yapılması gerektiği yönündeki geri bildiriminin hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.