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 | Baran Aksoy

Özel hastanede muayeneye 17 bin TL ödedi! Peşini bırakmadı, parasını geri aldı

İstanbul'da bir vatandaş, özel hastaneye muayene için ödediği 17 bin TL'yi fazla bulunca Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında paranın bir kısmını iade etti.

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Özel hastanede muayeneye 17 bin TL ödedi! Peşini bırakmadı, parasını geri aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:04

İstanbul'da muayene için özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler için yaklaşık 17 bin TL ödeme yaptı. Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu () Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ya başvurdu ancak olumsuz cevap aldı.

Özel hastanede muayeneye 17 bin TL ödedi! Peşini bırakmadı, parasını geri aldı

SGK'DAN İSTEDİĞİ CEVABI ALAMAYINCA KDK'YA GİTTİ

Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi. Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

Özel hastanede muayeneye 17 bin TL ödedi! Peşini bırakmadı, parasını geri aldı

'DOSTANE ÇÖZÜM' KAPSAMINDA İADE

KDK'nın ücret iadesinin yapılması gerektiği yönündeki geri bildiriminin hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

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ETİKETLER
#sgk
#Kamu Denetçiliği Kurumu (kdk)
#Hastane Ücretleri
#Sağlık Uygulama Tebliği
#İade Talebi
#Yüksek Faturalar
#Yaşam
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