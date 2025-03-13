Özel okulda deney skandalı: Patlama oldu, öğrencilerin durumları ağır! Veliler perde detayına dikkat çekti

İstanbul'da bulunan özel bir okulda, ihmaller zinciri faciaya dönüştü. Fen Bilimleri dersi sırasında yapılan deneyde patlama meydana geldi, 6 öğrenci yanarak hastanelik oldu, 2’sinin durumu ağır. Laboratuvarda ne yangın tüpü ne de müdahale ekipmanı bulunduğu, alevler içindeki çocukların öğretmenler tarafından perdelerle söndürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Veliler yaşanan olay sonrası öfkeli...

İstanbul Kartal’da bulunan özel okul Doğa Koleji'nde Fen Bilimleri dersi sırasında yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 6 öğrenci yaralandı.

ÇOCUKLAR ALEVLER ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı ders sırasında öğretmenin yaptığı deney esnasında ani bir patlama olduğu öğrenildi. Patlama sonucu alevlerin arasında kalan 6 öğrenci, hızla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı. İki öğrencinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ALKOL ŞİŞESİ ÖĞRETMENİN ELİNDEN KAYDI, ALEVLER SINIFI SARDI

Olayla ilgili konuşan yaralı öğrencilerden Ömer Asaf Taşdöken’in babası Serdar Taşdöken, deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesinin kayarak alevlerin yükseldiğini aktardı. Baba Taşdöken, yaşananları şöyle anlattı:

"Okul müdürü saat 11.00’de beni arayıp laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye götürdüklerini söyledi. Deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanılıyormuş. Öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor, ateş aniden büyüyor. Oğlum Ömer Asaf en önde oturduğu için alevler onu sarıyor, kıyafetleri tutuşuyor. Vücudunun yüzde 25’i yanmış, üçüncü derece yanıklar var. O zamandan beri yoğun bakımda."

"YANGIN TÜPÜ YOK, PERDELERLE SÖNDÜRDÜLER"

Olay sonrası okul yönetimine tepki gösteren veliler ise laboratuvar ortamında hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürdü. Aynı sınıfta çocuğu bulunan velilerden Cemil Güzel, yaşananlara sert tepki gösterdi:

"Deney sırasında patlama olmuş, çocuklarımız yanmış. Laboratuvarda yangın tüpü yok, müdahale edecek ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmeye çalışmış. Bizlerden dünyanın parasını alıyorlar ama güvenlik önlemi almıyorlar. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Biz veliler olarak şikayetçiyiz. Çocuklarımız ölebilirdi. Olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Psikolojimiz altüst oldu. Çocuklar korkudan ağlıyor. Devletin bu işe el atmasını istiyoruz."

VELİLERDEN SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Olayın ardından ailelerin hukuki süreci başlatmak için harekete geçtiği, okul yönetimi ve sorumlu öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralı öğrencilerin tedavisi ve olayın soruşturulması sürüyor.