Park edip gitti, döndüğünde arabasının halini görünce şoke oldu

Antalya'nın Murapaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Volkan E.'nin kullandığı hafif ticari araç seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MARKETTE ALIŞVERİŞ GİTMİŞTİ, DÖNDÜĞÜNDE ŞOKE OLDU

Market alışverişi yapmak için geldiğini ve aracı park ettikten kısa süre sonra kazanın gerçekleştiğini belirten otomobil sürücüsü Davut Alkan, "Alışveriş için markete girmiştim. Birkaç dakika sonra dışardan gürültülü bir ses geldi. Dışarı baktığımda diğer araç kaldırıma çıkıp uçarak bizim aracın üzerine gelip vurmuş. Araç içinde bir arkadaş vardı. Bir şeyi olup olmadığını sordum, istifra ediyordu. 112'yi aradım kısa sürede ambulans geldi" dedi.