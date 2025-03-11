Park yeri kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Batman’ın Kozluk ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Çıkan kavgada; bir kişi av tüfeğiyle, iki kişi ise bıçakla yaralandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; C.B.(53), M.A. (33) ve F.A. (61) arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra yerini bıçaklı ve silahlı kavgaya bıraktı.

Çıkan kavgada, C.B. av tüfeğiyle, M.A ve F.A ise bıçakla yaralandı. Kavgayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.