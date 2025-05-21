Parkta gülümseten kareler: Evcil köpek oyun parkında çocuklarla vakit geçirip eğlendi

Samsun'da güneşli havayı fırsat bilen bir vatandaş, evcil köpeğiyle birlikte parka gitti. Parkta dönme dolaba ve salıncağa binen sevimli köpeğin keyifli halleri, çevredeki çocukların ve vatandaşların ilgisini çekti.

Samsun birkaç gündür güneşli hava etkili durumda. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da soluğu parklarda aldı. Zaman zaman sevimli dostlara da ev sahipliği yapan oyun alanlarında bir kişi tarafından parkta dönme dolaba ve salıncağa bindirilen evcil köpeğin keyifli anları izleyenleri gülümsetti.

Batı Park'a köpeğiyle birlikte gelen bir adam, tasmasıyla gezdirdiği köpeğini önce dönme dolaba bindirdi, ardından da uzun süre salıncakta salladı.

Oyuncaklarda vakit geçiren köpek, çevredeki çocuklar ve vatandaşların ilgisini çekti. Salıncakta keyifli anlar yaşayan köpek, parkta tebessüm dolu anlar yaşattı.