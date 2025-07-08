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 | Selahattin Demirel

Parkta içki alemi facia getirdi: Biri felç geçirdi, diğeri hapishaneye girdi

Kayseri'de parkta iki kişinin alkol alması faciayla bitti. Kavgaya tutuşan ikiliden biri felç kaldı, diğeri ise cezaevine girdi. Felaketi yaşayan iki arkadaş, hayatlarını karartan olayı duruşmada anlattı.

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Parkta içki alemi facia getirdi: Biri felç geçirdi, diğeri hapishaneye girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 18:00

’de Demokrasi Mahallesi’ndeki bir parkta alan şahısların kavgasının ardından T.K.’nın (27) sağ tarafının felçli kalmasına neden olan olayın davası 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararı vermesinin ardından Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı.

ŞAKAYLA BAŞLADI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bugün yapılan duruşmada şikayetçi T.K. ve tutuklu sanık Y.K.T. (20) hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Y.K.T., askerden geldikten sonra arkadaşlarını görmek için parka gittiğini, parkta ağabeyinin arkadaşlarının içki içtiğini, kendisinin de onlara katıldığını daha sonra şaka ile başlayan olayın kavgaya dönüştüğünü ve T.K.’nın ailesine küfür ettiğini belirterek şunları söyledi:

" sırasında yere düştüm. Yerde bulunan içki şişesini fırlattım. Hava karanlıktı ben görmedim ama arkadaşlar T.K.’nın kafasının kanadığını söyledi, beni de olay yerinden uzaklaştırdılar.

Parkta içki alemi facia getirdi: Biri felç geçirdi, diğeri hapishaneye girdi

"HASTANEDEN EVE GELDİĞİMDE FELÇ GEÇİRDİM"

1 saat kadar sonra T.K. ağabeyimi aradı, görüşmek istediğini söyledi. Birbirimize sarıldık, helalleştik. Daha sonra kendisi rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış. Ben olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum" dedi. T.K. ise Y.K.T.’nin kendisine ‘Sen C.’nin yalakasısın’ dediği için kavga çıktığını belirterek, "Hastaneye gittim, pansuman yapıp eve gönderdiler. Sonra sağ tarafımdan geçirdim."

Y.K.T.’nin avukatı ise T.K.’nın gittiği hastanede pansuman yapıp gönderildiğini, herhangi bir tetkikin yapılmadığını belirterek bu durumda hastanenin ağır ihmali olduğunu iddia etti. T.K.’nın ilk hastaneden gelmesinin ardından sanık Y.K.T. ile sarılıp helalleştiğini belirten sanık avukatı olayın kasten öldürmeye teşebbüsten değerlendiremeyeceğini ifade etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi.

ETİKETLER
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