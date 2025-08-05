Parkta kanlı kavga! Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Şehitlik Çamlık Parkı'nda korkunç bir olay yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından kalbinden bıçaklanan Yılmaz Beyazkuş (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

HASTANEDE ARBEDE: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Beyazkuş'un yakınları hastaneye akın etti. Burada sinir krizi geçiren yakınları ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ekiplerince olayın yatıştırılmasının ardından Yılmaz Beyazkuş'un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.