Pasta keyfi hastanede bitti: 40'ı çocuk 79 kişi zehirlendi

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir pastaneden gün içinde yaş pasta satın alan çok sayıda kişi; mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

7 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Pastadan yiyen 40’ı çocuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişi tedavi altına alındı. 72 kişinin taburcu edildiği 7 çocuğun ise tedavisinin devam ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaptı. İş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor.