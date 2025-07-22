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 | Baran Aksoy

Pasta keyfi hastanede bitti: 40'ı çocuk 79 kişi zehirlendi

Iğdır’da aynı pastaneden yaş pasta alan çok sayıda kişi; mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 72 kişinin taburcu edildiği 7 çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Pasta keyfi hastanede bitti: 40'ı çocuk 79 kişi zehirlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:34

Iğdır'da şehir merkezinde bulunan bir pastaneden gün içinde yaş pasta satın alan çok sayıda kişi; mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

7 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Pastadan yiyen 40’ı çocuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişi tedavi altına alındı. 72 kişinin taburcu edildiği 7 çocuğun ise tedavisinin devam ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pasta keyfi hastanede bitti: 40'ı çocuk 79 kişi zehirlendi

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaptı. İş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor.

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