Pazarcı esnafı ve vatandaş kavgaları dikkat çekiyor: Kızının yanında darp edildi!

Kocaeli'nde bir vatandaş pazarcı esnafı tarafından kızının yanında darp edildi. Vatandaşlar ve kız, babasını esnafın elinden almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada pazarcı esnafı, bir vatandaşı kızının yanında darp etti. Olay, dün İzmit Kapalı Pazar Alanında gerçekleşti.

PAZARCI ESNAFI BİR OLUP KIZININ YANINDA DARP ETTİ!

İddiaya göre, kızı ile alışverişe giden baba, satıcı ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine satıcı ile adam arasında kavga çıktı. Kavgayı gören pazarcı esnafı da olaya dahil olup, adamı kızının gözü önünde darp etti.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Vatandaşlar ve kız, babasını esnafın elinden almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Pazara alışverişe giden vatandaşlar, bazı pazarcı esnafının iletişim becerilerinin zayıf olduğunu ve müşteri olan vatandaşlara karşı tavırlarının tepki çektiğini belirtti.