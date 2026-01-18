Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 18.01.2026

Pegasus, AJet uçak seferleri iptal mi? 18-19 Ocak Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar listesi

Pegasus, AJet uçuşlar iptal mi sorusu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden gündeme geldi. İstanbul'da pazar günü başlayan kar yağışı nedeniyle gözler iptal uçak seferi Ajet-Pegasus- Türk Hava Yolları sorgulama ekranına yöneldi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları 18-19 Ocak tarihlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Açıklama sonrası yurt içi ve yurt dışı uçuşu olanlar, Pegasus, Ajet iptal seferler listesine odaklandı.

18 Ocak-19 Ocak iptal edilen uçak seferleri listesi, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla beraber vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konulardan oldu.

İç hatlar ve dış hatlarda uçak bileti alanlar, uçuşlar iptal mi sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alan havayolu şirketleri bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Bu kapsamda İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

AJET 18 -19 OCAK İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

Konuyla ilgili olarak Ajet’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir.”

Ajet 8-19 Ocak 2026 tarihli iptal edilen seferleri listesine https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/duyurular adresinden ulaşabilirsiniz.

18 -19 OCAK PEGASUS UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" ifade edildi.

İptal uçak seferlerini https://www.flypgs.com/iptal-edilen-ucak-seferleri linkinden kontrol edebilirsiniz.

#Yaşam
