Pegasus, yurt dışı yolculuk planı yapan yolculara yönelik yeni bir indirim kampanyası duyurdu. 26–27 Mart tarihleri arasında satışa çıkarılan biletlerde yüzde 25’e kadar indirim uygulanıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, uygulama şartlarını araştırıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Pegasus yurt dışı bilet kampanyası son gün ne zaman? Pegasus, yurt dışı yolculuk planı yapanlara özel yeni bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında 26-27 Mart tarihleri arasında alınan biletlerde yüzde 25'e varan indirim sunuluyor. İndirimden yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabiliyor. Kampanya, 13 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli. Kampanyadan faydalanmak için yolcuların kendi Pegasus BolBol üyeliklerine kayıtlı cep telefonu numaralarını kullanmaları gerekiyor. Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve belirtilen bazı hatlarda geçerli olmayacak.

PEGASUS BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

Pegasus, 26 Mart’tan itibaren yurt dışı uçuşları için yüzde 25 indirimli bilet kampanyasını devreye aldığını bildirdi. Kampanya çerçevesinde bilet satışları 27 Mart 2026 saat 23.59’a dek sürecek. İndirimden yalnızca Pegasus BolBol üyeleri yararlanabilecek. Kampanya, 13 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında (Türkiye yerel saatine göre 13 Nisan 2026 saat 00.01’den başlayarak 19 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar) belirtilen güzergâhlardaki uçuşlarda geçerli sayılacak.

GENEL KURALLAR

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin kendi Pegasus BolBol üyeliğine kayıtlı cep telefonu numarasını sisteme yazması gerekiyor.

Pegasus BolBol üyesi olmayan misafirler ise kampanyanın geçerli olduğu satış tarihleri içinde üyelik işlemlerini tamamlayıp kurallara uygun şekilde bilet düzenlemeleri halinde kampanyadan yararlanabilecek.

Yurt dışı seferlerinde her yolcu için uçak kabininde taşınmasına izin verilen el bagajı adedi sınırlı tutulmuştur.

Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve belirtilen bazı hatlarda geçerli olmayacak.