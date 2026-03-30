Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte gökyüzü gözlemcileri dikkatlerini 1 Nisan gecesine yöneltti. Küresel ölçekte Pembe Dolunay olarak anılan nisan ayının ilk dolunayı, sosyal medyada Ay’ın pembe bir renge bürüneceği yönündeki iddialarla gündeme taşındı. Dünya çapında Pembe Dolunay için kullanılan diğer adlar arasında, ilkbaharın başlangıcına işaret eden Çimenlerin Filizlendiği Dolunay ve Yumurta Dolunayı da bulunuyor. Balık Dolunayı, gölge balıklarının yumurtlamak amacıyla yukarı yöneldiği dönemi ifade ederken, Buzların Kırıldığı Dolunay ise daha ılıman havaların gelişini simgeler. Dolunaylara verilen bu isimler, modern takvimlerin kullanılmadığı eski dönem geleneklerine dayanmaktadır.

HABERİN ÖZETİ Pembe dolunay nasıl olur Türkiye'den görülecek mi? Nisan ayının ilk dolunayı olan Pembe Dolunay, gökyüzü gözlemcilerinin dikkatini çekerken, Ay'ın rengiyle ilgili yanlış anlaşılmalar ve geleneksel adlandırmaları konu almaktadır. Nisan ayının ilk dolunayı küresel ölçekte Pembe Dolunay olarak anılır. Pembe Dolunay'ın adı, Ay'ın renginden değil, Kuzey Amerika'da baharın habercisi olan pembe renkli phlox çiçeklerinden gelmektedir. Ay'ın ufuk hattına alçak konumda yükselmesi durumunda turuncuya çalan bir tonla görünme ihtimali daha yüksektir, bunun nedeni Dünya atmosferinin ışığı dağıtmasıdır. Pembe Dolunay gibi dolunaylara verilen isimler, eski dönem geleneklerine ve insanların ay döngülerini izlemek amacıyla doğadaki mevsimsel olaylardan ilham almasına dayanmaktadır. Hava şartlarının elverişli olması halinde 1 Nisan gecesi yaşanacak olan bu gök olayı Türkiye'den de çıplak gözle takip edilebilecek.

PEMBE DOLUNAY NASIL GERÇEKLEŞİR?

1 Nisan akşamı Ay, ufuk hattından alçak bir konumda yükselecek ve pembeden ziyade turuncuya çalan bir tonla görünme ihtimali daha yüksek olacak. Bunun sebebi, Ay’ın yansıttığı Güneş ışığının, mavi ve mor dalga boylarını dağıtan Dünya atmosferinin daha yoğun katmanından geçerek bize ulaşması ve yalnızca kırmızıya yakın tonların gözlemlenebilmesidir. Dolunay için kullanılan pek çok isimde olduğu gibi bu adlandırma da insanların ay döngülerini izlemek amacıyla doğadaki mevsimsel olaylardan ilham almasına dayanmaktadır. Pembe Dolunay ifadesi, Ay’ın fiziksel tonundan değil, Kuzey Amerika’da baharın habercisi olan ve bu dönemde açan pembe renkli phlox çiçeklerinden kaynaklanmaktadır.

PEMBE DOLUNAY TÜRKİYE’DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

1 Nisan gecesi yaşanacak bu gök olayı, hava şartlarının elverişli olması halinde Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle takip edilebilecek. En berrak görüntü için uzmanlar bazı önerilerde bulunuyor. Kent ışıklarından uzak, karanlık alanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ay’ın doğuş anlarında ufuk çizgisini izlemek, onu daha büyük ve etkileyici algılamanıza yardımcı olur. 31 Mart ve 2 Nisan gecelerinde de Ay, dolunay evresine oldukça yakın bir parlaklık düzeyinde olacak.