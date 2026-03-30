Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Pembe dolunay nasıl olur Türkiye'den görülecek mi?

Sosyal medyada geniş bir heyecan uyandıran ve 1 Nisan gecesi meydana gelecek olan "Pembe Dolunay", sanıldığı gibi Ay’ın renginin değişmesi değil, baharın gelişini temsil eden kadim bir adlandırma olarak gökyüzü meraklılarını bekliyor. Peki, Pembe Dolunay ne anlama gelir? Türkiye’den hangi şekilde izlenebilir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
22:18
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
22:18

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte gökyüzü gözlemcileri dikkatlerini 1 Nisan gecesine yöneltti. Küresel ölçekte Pembe Dolunay olarak anılan nisan ayının ilk dolunayı, sosyal medyada Ay’ın pembe bir renge bürüneceği yönündeki iddialarla gündeme taşındı. Dünya çapında Pembe Dolunay için kullanılan diğer adlar arasında, ilkbaharın başlangıcına işaret eden Çimenlerin Filizlendiği Dolunay ve Yumurta Dolunayı da bulunuyor. Balık Dolunayı, gölge balıklarının yumurtlamak amacıyla yukarı yöneldiği dönemi ifade ederken, Buzların Kırıldığı Dolunay ise daha ılıman havaların gelişini simgeler. Dolunaylara verilen bu isimler, modern takvimlerin kullanılmadığı eski dönem geleneklerine dayanmaktadır.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Nisan ayının ilk dolunayı olan Pembe Dolunay, gökyüzü gözlemcilerinin dikkatini çekerken, Ay'ın rengiyle ilgili yanlış anlaşılmalar ve geleneksel adlandırmaları konu almaktadır.
Nisan ayının ilk dolunayı küresel ölçekte Pembe Dolunay olarak anılır.
Pembe Dolunay'ın adı, Ay'ın renginden değil, Kuzey Amerika'da baharın habercisi olan pembe renkli phlox çiçeklerinden gelmektedir.
Ay'ın ufuk hattına alçak konumda yükselmesi durumunda turuncuya çalan bir tonla görünme ihtimali daha yüksektir, bunun nedeni Dünya atmosferinin ışığı dağıtmasıdır.
Pembe Dolunay gibi dolunaylara verilen isimler, eski dönem geleneklerine ve insanların ay döngülerini izlemek amacıyla doğadaki mevsimsel olaylardan ilham almasına dayanmaktadır.
Hava şartlarının elverişli olması halinde 1 Nisan gecesi yaşanacak olan bu gök olayı Türkiye'den de çıplak gözle takip edilebilecek.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
PEMBE DOLUNAY NASIL GERÇEKLEŞİR?

1 Nisan akşamı Ay, ufuk hattından alçak bir konumda yükselecek ve pembeden ziyade turuncuya çalan bir tonla görünme ihtimali daha yüksek olacak. Bunun sebebi, Ay’ın yansıttığı Güneş ışığının, mavi ve mor dalga boylarını dağıtan Dünya atmosferinin daha yoğun katmanından geçerek bize ulaşması ve yalnızca kırmızıya yakın tonların gözlemlenebilmesidir. Dolunay için kullanılan pek çok isimde olduğu gibi bu adlandırma da insanların ay döngülerini izlemek amacıyla doğadaki mevsimsel olaylardan ilham almasına dayanmaktadır. Pembe Dolunay ifadesi, Ay’ın fiziksel tonundan değil, Kuzey Amerika’da baharın habercisi olan ve bu dönemde açan pembe renkli phlox çiçeklerinden kaynaklanmaktadır.

PEMBE DOLUNAY TÜRKİYE’DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

1 Nisan gecesi yaşanacak bu gök olayı, hava şartlarının elverişli olması halinde Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle takip edilebilecek. En berrak görüntü için uzmanlar bazı önerilerde bulunuyor. Kent ışıklarından uzak, karanlık alanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Ay’ın doğuş anlarında ufuk çizgisini izlemek, onu daha büyük ve etkileyici algılamanıza yardımcı olur. 31 Mart ve 2 Nisan gecelerinde de Ay, dolunay evresine oldukça yakın bir parlaklık düzeyinde olacak.

ETİKETLER
#Doğa Olayları
#Gökyüzü Gözlemi
#Pembe Dolunay
#Dolunay İsimleri
#Ay Döngüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.