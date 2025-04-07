Pendik gişelerde ikinci facia! Otomobil TIR'ın altına girdi

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken, geçtiğimiz günlerde yine aynı noktada benzer bir kaza meydana gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde araç TIR'ın altına girdi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Öte yandan, iki gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.



