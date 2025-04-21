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 | Selahattin Demirel

Pendik'te büyük panik: 5 katlı binada balkon çöktü

İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairenin balkonu çöktü, şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı. Apartman sakini bir vatandaş, daha önce yaşadığı deprem korkusuyla olayı anlatırken "Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar. Hemen bir telaşla olay yerine geldim. Baktım, sadece balkon düşmüş. O an içimde bir rahatlama oldu." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 22:56

Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairenin balkonunun bir kısmında oluşan çökme büyük paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sarkan moloz parçalarını temizlerken, belediye ekipleri binanın etrafına demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemli aldı. Şans eseri yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Öte yandan binanın diğer balkonlarında da çatlaklar görüldü.

Pendik'te büyük panik: 5 katlı binada balkon çöktü

"EYVAH DEDİM, GİTTİ BİZİM ÇOCUKLAR"

Olayla ilgili konuşan apartman sakini Ziya Dönergöz, "Ben bir firmada çalışıyorum. İş çıkışı haber geldi; dediler ki, "Böyle böyle bir deprem oldu. Depremde de balkon düştü." Ben Düzce depremini yaşamış biri olarak, olay bana çok tanıdık ve klişe geldi. Eyvah dedim, gitti bizim çocuklar. Hemen bir telaşla olay yerine geldim. Baktım, sadece balkon düşmüş. O an içimde bir rahatlama oldu. Sordum, bir şey var mı, bir sıkıntı var mı diye. Geride sadece balkonun düştüğünü söylediler. Herhangi olumsuz bir durum olmamış, çok şükür. Sadakamız varmış herhâlde. Bu arada, emniyet tedbirleri çok hızlı şekilde alındı. İtfaiye geldi, hemen ardından zabıta ve belediye çalışanları da olay yerine ulaştı. Hepsi çok ilgili ve alakalıydı. Polis arkadaşlarımız da geldi. Onların da bu kadar kısa sürede buraya ulaşması bizleri sevindirdi." dedi

Pendik'te büyük panik: 5 katlı binada balkon çöktü

"UFAK ÇOCUKLAR VARDI, DAHA DA ENDİŞELENDİK"

Can kaybının olmamasının en olumlu taraf olduğunu söyleyen Dönergöz, "Bizim hanımlar, torunlar da evin içindeydi. Biz alt katta oturuyoruz. Onlar da önce bir araba kazası olduğunu düşünmüşler. Sonra deprem akıllarına gelmiş ve panik olmuşlar tabii. Herkes büyük bir korkuyla dışarı çıkmış. Olayı da ancak dışarı çıkınca görebilmişler.

Pendik'te büyük panik: 5 katlı binada balkon çöktü

Bizim için en olumlu taraf, bir can kaybının olmamasıydı. Çünkü burası sürekli insanların geldiği bir yer. Üstelik olay, okul çıkış saatine denk geldi. Ufak çocuklar vardı. Bu yüzden daha da endişelendik. Kötü bir durumdu ama en azından can kaybı olmaması içimizi rahatlattı. Şu anda binamız boşaltılmadı. Belediye yetkilileri geldi. Yarın onlarla bir araya geleceğiz, durum değerlendirmesiyapacağız. " şeklinde konuştu.

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