Pendik'te esrarengiz olay: Ormana girdikten sonra haber alınamadı! Dikkat çeken telefon ve araba detayı

İstanbul Pendik'te öğle saatlerinde Aydos Ormanı'na giren kişiden bir daha haber alınamadı. Telefonunu arabasında bırakıp ormana giren şahsı bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

İstanbul'da birkaç ay önce mimar Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda kaybolmasından sonra benzer bir vaka da Pendik'te yaşandı. Aydos Ormanı'na giren bir kişi kayıplara karıştı.

CEP TELEFONUNU ARABADA BIRAKMIŞ!

Öğle saatlerinde ormana giren Şaban Aksoy'dan (49) ailesi bir daha haber alamadı. Aksoy'un GPRS bulunan aracının Pendik'te Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta park halinde olduğu tespit edildi. Adrese giderek yedek anahtarla arabayı açan Aksoy'un ailesi, cep telefonunu araçta buldu.

AİLESİNDEN KAYIP İHBARI

Ancak 49 yaşındaki Aksoy'a yine ulaşamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına dron ve hassas burunlu köpekler de katıldı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Fakat yapılan çalışmalarda Şaban Aksoy'un izine rastlayamayan ekipler, gece yarısına doğru çalışmalara ara verdi. Arama kurtarma operasyonu hava aydınlandıktan sonra yeniden başlayacak.