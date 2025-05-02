Pendik'te korku dolu anlar! İş yeri alev alev yandı

Pendik'te sabah saatlerinde bir spotçu mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken alevler kısa sürede kontrol altına aldı.

İstanbul Pendik'te saat 10.30 sıralarında 7 katlı binanın alt katında bulunan spotçu dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

DUMANLAR BİR ANDA TÜM BİNAYI SARDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında yaşayan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dükkan içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.