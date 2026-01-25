Penguen videosu ne anlama geliyor? Sosyal medyada gündem olan penguen olayının anlamı

Sosyal medya platformlarında son günlerde bir belgesel kesiti olan penguen videosu viral haline geldi. 2007 yılında Antartika'da çekilen bir belgesenden alınan sahnede, penguenlerden bir tanesi sürüsünden ayrılarak tam tersi istikamette hareket ediyor. Penguen kolonileri beslenmek için okyanusa kenarlarına doğru hareket ederler. Ancak belgeselin viral olan sahnesinde bir penguen sürüsünden ayrılarak tam tersi yönde okyanustan uzaklaşmayı tercih ediyor. Birçok insanın dikkatini çeken bu sahnenin kesiti kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Gündem olan sahnenin ardından vatandaşlar penguen videosu ne anlama geliyor, nedir sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Penguenin neden sürüsünden ayrılarak dağlara doğru yürüdüğü gündem oldu.

PENGUEN VİDEOSU NE ANLAMA GELİYOR, NEDİR?

Sosyal medyada son günlerde geniş yankı uyandıran ve milyonlarca izlenmeye paylaşılan penguen videosu, ünlü Alman yönetmen Wener Herzog'un 2007 yılında çektiği "Encounter at the End of the World" adlı belgeselden bir kesittir. Videoda görülen penguen, Antartika'da kral penguenlerden sonra en sık rastlanan türler arasında yer alan Adelie türündendir. Belgeselde yer alan sahnede penguenin neden farklı yönde hareket ettiğine yönelik bir açıklama ise bulunmuyor.

Penguenler beslenmek için antartikanın kıyı bölgelerinde yaşarlar. Ancak videodaki penguen gibi geçmiş yıllarda yayımlanan bazı makalelerde penguenlerin bu tür kıyıdan uzaklaşma davranışları gösterdiği tespit edilmiştir. Bilim insanlarına göre penguenlerde bu tür davranışların hastalıklar, parazitler gibi birçok sebebi olabiliyor. Söz konusu belgeselde yer alan penguenin detaylı incelemesi ve otopsisi yapılmadığı için tam olarak neden kıyıdan uzaklaşarak dağlara gittiği ise bilinmiyor.

BEYAZ SARAY RESMİ HESABI PENGUENLİ PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyada gündem olan penguen videosunun ardından ise Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Dolad Trump'ın karla kaplı buz tabakası üzerinde elinde ABD bayrağı tutan bir penguenle yürüdüğü paylaşılm yapıldı. Görselde ABD Başkanı Donald Trump ve penguenin önünde ise Grönland bayrağı yer aldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görselin açıklamasında ise "Pengueni kucakla" ifadeleri yer aldı. Paylaşılımın ABD'nin Danimarka ile Grönland'ın egemenliği konusunda anlaşmazlık yaşadığı bir döneme gelmesi dikkat çekti.