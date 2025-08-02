Perseid meteor yağmuru heyecanla bekleniyor: Venüs ve Jüpiter buluşacak

Perseid meteor yağmuru 2025 yılında da iple çekiliyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek bu görsel şöleni izleme tarihleri belli oldu. Üstelik Venüs ve Jüpiter'i de aynı anda görmek mümkün olacak

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN İZLENECEK?

Bu yılki gökyüzündeki meteor yağmurunun 17 Temmuz'dan itibaren 24 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. En yoğun hali 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yarısından şafak vaktine kadar olacak.



AY IŞIĞINA DİKKAT

Bu yılki zirve dolunaya birkaç gün kala gerçekleşeceği için Ay'ın yüzde 88 aydınlık olması bazı zayfı meteorların görünmesini güçleştirebilir.



JÜPİTER VE VENÜS'TEN SABAHA KARŞI BULUŞMA

Aynı gece Ay'ın ardından gökyüzünün en parlak iki cismi olan Jüpiter ve Venüs de sabaha karşı doğu ufkunda birlikte görülebilecek.