Petek vanalarının üzerindeki numaralar, sıcaklık ayarı sanılırken gerçek çok farklı çıktı!

23 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:52

Hemen hemen herkes kış günlerinde ısınmak amacıyla doğal gaz kullanıyor. Ancak doğal gaz peteklerinin vanalarının üzerinde bulunan numaraların anlamlarını ise birçok kişi yanlış biliyor. Genelde "peteğin sıcaklığını ayarlamayı sağladığı" zannedilen bu rakamların gerçek manası çok farklı çıktı.

Doğal gazda 7 altın kural: Güvenliğiniz ve faturanızı düşürmek için bunları yapın!

Doğal gazda 7 altın kural: Güvenliğiniz ve faturanızı düşürmek için bunları yapın!

Kışın soğuk günlerinde evinizi sıcak tutmak için doğal gazı açmak kaçınılmaz bir durum. Ancak artan enerji maliyetleri nedeniyle kombiyi ne kadar açık tutarsanız faturanız da o kadar yüksek gelir ve bütçenizi zorlayabilir. İşte bu noktada Termostatik Radyatör Vanaları (TRV) devreye giriyor. Uzmanlar, doğru şekilde kullanıldığında TRV'lerin yalnızca ısınma sağlamakla kalmayıp enerji tasarrufu yapmanıza da yardımcı olduğunu belirtiyor.

RADYATÖR VANALARININ ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR NE İŞE YARAR?

Bununla birlikte birçok kişi, vanaların üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini bilmiyor ve/veya yanlış biliyor. Öncelikle TRV'lerin çalışma mantığını anlamakta fayda var:

Termostatik Radyatör Vanaları (TRV'ler), her radyatöre ayrı bir sıcaklık kontrolü sunan küçük cihazlardır. British Gas mühendislerinin açıklamasına göre, vanaların üzerindeki 1'den 5'e kadar olan numaralar, zannedilenin aksine radyatörün kendi sıcaklığını temsil etmezler.

TRV'ler odanın sıcaklığını algılar ve ardından radyatörü odanın istediğiniz sıcaklıkta olması için ayarlar. Vanaların genellikle sıfırdan beşe kadar bir numaralandırılmış kadranı bulunur ve her numara bir sıcaklık aralığını ifade eder. Bu sayede örneğin oturma odanızı 3 veya 4 seviyesinde bırakırken, kullanmadığınız bir odayı ise 1'de, zaten sıcak olan mutfağınızı da 2 seviyesinde tutabilirsiniz.

HER ODADAKİ VANAYI ÖZEL OLARAK AYARLAYABİLİRSİNİZ

British Gas mühendisleri, "Tek yapmanız gereken, her odadaki vanayı yalnızca istediğiniz kadar sıcak olacak şekilde ayarlamaktır. Bunu yaptığınızda, ısıtmanızı daha iyi kontrol etmiş olursunuz ve enerji kullanımınız azalabilir. Dolayısıyla tasarruf edebilirsiniz" diye konuştu.

Radyatör vanası, bir kafa ve bir gövdeden oluşur ve radyatörlere giden su akışını kontrol eder. Oda ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ise peteklerin daha fazla ısınmasını durdurur. Oda sıcaklığı değiştiğinde, kafa genişler ve vananın gövdesindeki bir pimi hareket ettirir. Sıcaklık çok yüksekse, vana kapanır ve radyatöre sıcak su akışını durdurur. Sıcaklık çok düşükse, vana açılır ve belirlenen sıcaklığa ulaşmak için daha fazla sıcak suyun içeri girmesine izin verir.

Oda termostatı olanlar için ise termostatik radyatör vanası gerekli değildir. Uzmanlar, "Vanaların en büyük avantajı, kullanmadığınız odalarınızı ısıtmayı durdurmanızı sağlıyor. Bu da enerji kullanımınızı azaltarak tasarruf etmenize yardımcı oluyor" bilgisini paylaştı.