Petrol istasyonunda patlama! Etraf savaş alanına döndü

Van'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelen olayda; istasyonda bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına Kuru Kimyevi Toz (KKT) ile müdahale ederek söndürdü.

BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Patlama esnasında ağır yaralanan iş yeri çalışanı N.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken işyerinin tamamı kullanılmaz hale geldi. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.