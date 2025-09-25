Petshop dükkanında cinayet: 1 ölü, 4 gözaltı

Çorum'da gece saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. Petshop dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda genç bir adam yaşamını yitirdi.

DÜKKANDAKİ GENCİ TÜFEKLE VURDULAR

Korkunç olay Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheliler M.K., S.Ç., T.P. ve D.D., olay yerinden kaçtıkları 19 AJ 647 plakalı araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.