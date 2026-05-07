Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Petshopta korkunç ihmal: Yıkamaya verdiği köpeğini cansız bedeniyle karşılaştı

Gaziosmanpaşa'da köpeği Bony'i yıkatmak için petshopa giden Saliha Ahsen İl acı bir olay yaşadı. Köpeğinin fenalaştığı için veterinere götürüldüğünü öğrenen kadın cansız bedenini teslim aldı. Salih Ahsen köpeğinin yıkama sırasında boğazına bağlanan ipten zarar gördüğünü ve ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 19:36

Gaziosmanpaşa'da yıkama için petshopa götürülen köpek öldü. 1 Mayıs günü Huinan Petshop'a giden 25 yaşındaki Saliha Ahsen köpeğinin yıkama sırasında ölümünden ötürü şikayetçi oldu.

Petshopta korkunç ihmal: Yıkamaya verdiği köpeğini cansız bedeniyle karşılaştı

Gaziosmanpaşa'da bir pet shopta yıkama için bırakılan 25 yaşındaki Saliha Ahsen'e ait köpek, yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boynuna uygulanan baskı sonucu öldü.
Köpeğin yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boynundan gergin bir iple bağlandığı iddia edildi.
Köpeğin ipten kurtulmaya çalıştığı ancak buna rağmen baskının devam ettiği öne sürüldü.
Pet shop, köpeğin fenalaştığını ve veterinere götürüldüğünü bildirdi.
Veterinere giden Saliha Ahsen İl, köpeğinin öldüğünü öğrendi.
Güvenlik kameralarını inceleyen Saliha Ahsen İl, köpeğinin ölümüne boğazındaki ipin neden olduğunu iddia etti.
Saliha Ahsen İl, pet shop hakkında şikayetçi oldu.
GERGİN İPLE BOYNUNDAN BAĞLANDI

İddiaya göre, yıkatma işlemi sırasında köpeğin boynu gergin iple sabitlendi. Köpeğin ipten kurtulmaya çalıştığı ancak buna rağmen boyun bölgesine baskı uygulanmaya devam edildiği öne sürüldü. Kurutma işlemleri sırasında da boynundan gergin bir iple bağlandığını iddia edilen köpek, bir süre sonra fenalaştı.
Köpeğini bıraktıktan sonra oradan ayrılan Saliha Ahsen İl, daha sonra petshoptan köpeğinin fenalaştığını ve köpeğini veterinere götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine veterinere giden Saliha Ahsen İl, veterinere gittiğinde köpeğinin öldüğünü öğrendi. Durumu yakınlarına haber veren Salih Ahsen İl fenalaştı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Salih Ahsen İl, köpeğinin boğazında olan ipin köpeğe zarar vererek ölümüne neden olduğunu iddia etti. Saliha Ahsen İl, petshoptan şikayetçi oldu.

"BONY BAYILDI' DİYE ARADILAR"

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Saliha Ahsen İl, "Köpeğim Bonnie'yi Gaziosmanpaşa'da bulunan Huinan Pet Shop pet kuaförüne götürüyorum. Bony her zaman heyecanlı bir köpek olduğu için beni görünce heyecanlanıyor, tıraş olmakta zorlanıyor. O yüzden ben de bir üst caddede bir kafede oturuyorum. Yaklaşık 1 saat 25 dakika sonra pet shopa mesaj attım. 'Bony'nin durumu nasıl, geleyim mi? Müsait mi?' diye. İki dakika sonra farklı bir numaradan aranıp 'Bony bayıldı, bir üst sokaktaki veterinere götürüyoruz' diyorlar. Veterinere gittiğimde zaten köpeğimin cansız bedeniyle karşılaşıyorum. Kimlikteki vasisi olan eniştemi aradım. Kendim bilincim yerinde olmadığı için eniştem Bony'nin yanına gidiyor. Durumu nasıl oldu öğrenmeye çalışıyor" dedi.

VİDEOLARDA ORTAYA ÇIKTI


Köpeğini her zaman yıkayan aynı kişi olmadığını iddia eden Saliha Ahsen İl, "Ailem de beni aradı. Köpeğin sağlıklı olduğunu daha önce bir şeyinin olmadığını söyledi. Hiçbir problemi yoktu. Doğduğundan beri ne kalp sorunu vardı ne astım sorunu vardı. Zaten daha 2-3 hafta önce son bir kontrole götürmüştüm onu; bir problemi var mı yok mu diye. Sonra içimize bir şüphe düştü, videoları istedik. Videoları istediğimiz zaman köpeğimi her zaman traş eden kişinin değil de orada ilk defa gördüğüm, hatta gittiğimde bile görmediğim birinin yıkadığını ve kuruladığını gördüm. Kurulama esnasındaki boğazındaki ip o kadar gergin ki. Yıkarken zaten iki kere ip takılıyor" şeklinde konuştu.

"NEFESSİZ KALDIĞI ÇOK BELLİ"

Köpeğine yıkama yapıldığı esnada hassas davranılmadığını öne süren Saliha Ahsen İl, "Ağlıyor, iki kere ip takılıyor ama tekrardan takılıp boğazına tekrar bir baskı uygulanıyor ve orada nefessiz kaldığı çok bariz bir şekilde çok belli. Benim aşkım galiba orada çok zorlanmış. Sonra kurutma aşamasına geçildiğinde tekrar boğazında bir bağlanmış. Videoda aynı zamanda başka bir kişi de başka bir köpeği kucağında kurutuyor. Benim bebeğimin boğazındaki ip çok gergin ve kurutulurken asla bir tepkisi yok ve bacakları aşağıya doğru salınmış bir şekilde. Çünkü bilinci yerinde değil, hiç yerinde değil. Kendi ellerimle gömdüm. O daha üç yaşında bir bebekti. Ben gerekli yerlere şikayetimi de yaptım, yapmaya da devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

