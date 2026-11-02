Polatlı, Ergani, Alanya il olacak mı? İl olacak ilçeler 2026

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği “100 İl, 1000 İlçe” projesi, il olma potansiyeli taşıyan ilçeleri yeniden gündeme taşıdı. Ankara'nın Polatlı, Diyarbakır'ın Ergani ve Antalya'nın Alanya ilçelerinin de aralarında bulunduğu 19 yerleşim yeri, il olması beklenen ilçeler arasında gösteriliyor. Peki, Polatlı, Ergani ve Alanya il olacak mı? İl olma süreci başladı mı?

POLATLI, ERGANİ VE ALANYA İL OLACAK MI?

Polatlı, Ergani ve Alanya'nın il olması gündemdeki proje kapsamında değerlendiriliyor. “100 İl, 1000 İlçe” hedefi doğrultusunda mevcut 81 ile 19 yeni il eklenmesi, ilçe sayısının da 1000'e çıkarılması planlanıyor.

Ancak söz konusu ilçelerin il statüsü kazanmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İl olma sürecinin hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması ve konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması gerekiyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER 2026

Gündeme gelen çalışmada Türkiye'nin farklı bölgelerinden 19 ilçe, il olmaya aday yerleşim yerleri arasında sıralanıyor. Listede Polatlı, Ergani ve Alanya'nın yanı sıra şu ilçeler de bulunuyor:

Polatlı – Ankara

Ereğli – Konya

Ünye – Ordu

Vezirköprü – Samsun

Ereğli – Zonguldak

Erciş – Van

Doğubayazıt – Ağrı

Ahlat – Bitlis

Ergani – Diyarbakır

Midyat – Mardin

Siverek – Şanlıurfa

Elbistan – Kahramanmaraş

Kozan – Adana

Alanya – Antalya

Tarsus – Mersin

Fethiye – Muğla

Akhisar – Manisa

Lüleburgaz – Kırklareli

Bandırma – Balıkesir

POLATLI, ERGANİ VE ALANYA NE ZAMAN İL OLACAK?

Polatlı, Ergani ve Alanya'nın hangi tarihte il statüsüne kavuşacağına ilişkin açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor. Proje kapsamında gündeme gelen 19 ilçenin il yapılması için öncelikle yasal sürecin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle söz konusu ilçelerin il olacağı tarih henüz belli değil. Meclis'te yapılacak olası düzenlemeler ve yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.