Polis Haftası ne zaman hangi gün? Polis Haftası kurumsal mesajları

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845’te kurulmuş olup her yıl 10 Nisan’ı içine alan hafta “Polis Haftası” olarak coşkuyla idrak edilmektedir. 2026 takvimine göre 6 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Pazar gününe dek sürecek bu dönemde, teşkilatın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli anma programları, kortej yürüyüşleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleri organize ediliyor.

Özetle

2026 POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

KURUMSAL POLİS HAFTASI MESAJLARI

"Gecenin karanlığında uykusuz, gündüzün sıcağında yorulmadan bizler için kalkan olan kahraman polislerimiz; varlığınız güvencemiz, disiplininiz onurumuzdur. 10 Nisan Polis Günü’nüz kutlu olsun, yolunuz açık olsun."

"Hukukun üstünlüğünü ve toplumun esenliğini her şeyin üzerinde tutan Türk Polisi, milletimizin en önemli dayanaklarından biridir. Fedakârlığınız ve cesaretiniz için şükran duyuyoruz. Tüm emniyet teşkilatımızın bu anlamlı haftasını içten dileklerimle kutluyorum."

"Ülkemizin dört bir köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için canı pahasına görev yapan tüm emniyet personelimizin Polis Haftası’nı kutlar; aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ederim. Türk Polis Teşkilatı’nın 181. yılı kutlu olsun!"

"Milletimizin can ve mal emniyetini korumak için her türlü zorluğa göğüs geren, adaletin kararlı temsilcileri polislerimizin 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İyi ki varsınız, daima yanınızdayız."

"Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak vazifesini icra eden emniyet teşkilatımızın her mensubuna teşekkürlerimi iletiyorum. Görevi başındaki tüm polislerimize muvaffakiyetler diler, Polis Haftası’nı tebrik ederim."

"Huzur ve güvenliğin sembolü kahraman polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyor, özverileri için teşekkür ediyoruz. Her daim yanınızdayız."

"Polis Haftası vesilesiyle, canlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getiren ve güvenliğimizin teminatı olan tüm polislerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. İyi ki varsınız."

"Vatanımızın huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutlar, görevlerinde üstün başarılar temenni ederim. İyi ki varsınız."

"Emniyetin güvencesi, huzurun koruyucusu polislerimize teşekkür ediyor; Polis Haftası’nı kutluyoruz. Şehit polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."