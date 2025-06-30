Polis memurundan acı haber! Kız isteme görüşmesi faciaya döndü

Etimesgut'ta akrabası için kız isteme töreni görüşmesine katılan polis memuru çıkan kavgada hayatını kaybetti.

GÖRÜŞMEDE KAN AKTI

Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda kız isteme töreni için ön görüşme amaçlı buluşan ailelerin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Akrabalarayla birlikte kız tarafıyla parkta buluşan taraflar arasında silahlar ortaya çıktı.

Çıkan kavgada silahların ateşlenmesiyle yaralanan polis memuru F.K ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin o gün izinli olduğu öğrenildi.