Polis memurundan acı haber! Kız isteme görüşmesi faciaya döndü

İstanbul
Ankara'da kız isteme buluşması faciayla sonuçlandı. İki aile görüşme sırasında birden tartışmaya başladı. Çıkan kavgada polis memuru vuruldu.
Etimesgut'ta akrabası için kız isteme töreni görüşmesine katılan polis memuru çıkan kavgada hayatını kaybetti.
Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda kız isteme töreni için ön görüşme amaçlı buluşan ailelerin arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Akrabalarayla birlikte kız tarafıyla parkta buluşan taraflar arasında silahlar ortaya çıktı.
Çıkan kavgada silahların ateşlenmesiyle yaralanan polis memuru F.K ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin o gün izinli olduğu öğrenildi.