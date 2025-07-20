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 | Baran Aksoy

Polisi gören torbacı damdan aşağı atladı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir torbacı, polisi görünce damdan aşağıya atladı. Operasyonda ayağını kıran torbacı ile birlikte 153 şüpheli tutuklandı.

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Polisi gören torbacı damdan aşağı atladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:00

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen için harekete geçti. , belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisi gören torbacı damdan aşağı atladı


Operasyon kapsamında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki adresine baskın yapılan şüphelilerden Cuma Y., polisin geldiğini görünce evin damına çıkarak, kaçmak istedi. Ekipler dama çıkınca şüpheli kaçamayacağını anlayıp, damdan atladı. Toprak zemine düşerek bacağı kırılan Cuma Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan Cuma Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cuma Y.'nin de bulunduğu 153'ü tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#adana
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